Lotto | in Campania centrate vincite per oltre 52mila euro

Lotto premia la Campania. Nelle ultime due estrazioni, centrati premi per oltre 52mila euro: due colpi da oltre 17mila euro l'uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, in via Lago Patria e altri 9mila a San Giorgio a Cremano (NA) in via S. Martino. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, per un totale di 437,1 milioni di euro da inizio 2025.

