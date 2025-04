Lotta Scudetto Manna | Essere primi a quattro turni dalla fine? Qualcosa di importante…

Lotta Scudetto, Manna: «Essere primi a quattro turni dalla fine? Qualcosa di importante.» Le parole del direttore sportivo del NapoliDopo aver ricevuto il premio come 'miglior dirigente' a Coverciano, Giovanni Manna si è soffermato con i giornalisti per commentare il percorso stagionale del Napoli, che, dopo 34 giornate di campionato, guida da solo la classifica, avendo superato l'Inter.LE PAROLE DEL DIRGENTE DEL NAPOLI- «Essere primi a quattro turni dalla fine, soprattutto pensando da dove siamo partiti, è veramente Qualcosa di importante. Si fa fatica a dirlo. Il lavoro della squadra e del mister è stato incredibile; se riusciremo ad arrivare in fondo, il merito sarà il loro

