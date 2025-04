Lorenzo Tano con Lucrezia Lando voglio tre figli La reazione di papà Rocco Siffredi

Lando con le stelle il loro amore non ha fatto altro che crescere, tanto che adesso Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno voglia di costruire una famiglia. Da tempo si vocifera che i due siano pronti per convolare a nozze, ma il figlio di Rocco Siffredi starebbe già pensando ai figli. C’è però un impedimento per questa coppia tanto innamorata: lui non sarebbe pronto a rientrare in Italia.Lucrezia Lando, il desiderio di tornare in ItaliaUn amore nato sotto i riflettori, quelli di BalLando con le stelle, cresciuto tra un passo di danza e l’altro, e diventato ogni giorno più forte. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono più innamorati che mai tanto da pensare alle nozze, anche se qualche ombra comincia ad aleggiare sulla loro relazione. Ne ha parlato la stessa ballerina sulle pagine di DiPiù tv, alle quali ha affidato una lettera indirizzata proprio al fidanzato, in cui ha ammesso il desiderio di tornare in Veneto per stare più vicina alla sua famiglia: “Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti“. Dilei.it - Lorenzo Tano, con Lucrezia Lando “voglio tre figli”. La reazione di papà Rocco Siffredi Leggi su Dilei.it Da quando si sono incontrati a Balcon le stelle il loro amore non ha fatto altro che crescere, tanto che adessohanno voglia di costruire una famiglia. Da tempo si vocifera che i due siano pronti per convolare a nozze, ma ilo distarebbe già pensando ai. C’è però un impedimento per questa coppia tanto innamorata: lui non sarebbe pronto a rientrare in Italia., il desiderio di tornare in ItaliaUn amore nato sotto i riflettori, quelli di Balcon le stelle, cresciuto tra un passo di danza e l’altro, e diventato ogni giorno più forte.sono più innamorati che mai tanto da pensare alle nozze, anche se qualche ombra comincia ad aleggiare sulla loro relazione. Ne ha parlato la stessa ballerina sulle pagine di DiPiù tv, alle quali ha affidato una lettera indirizzata proprio al fidanzato, in cui ha ammesso il desiderio di tornare in Veneto per stare più vicina alla sua famiglia: “Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti“.

