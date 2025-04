Lorenzo Spolverato torna in Tv dopo il Grande Fratello? L’indiscrezione

Grande Fratello ha lasciato il segno, e ora Lorenzo Spolverato potrebbe essere pronto a spiccare il volo con una nuova, ambiziosa avventura televisiva. Secondo insistenti rumors, il modello e influencer classe 1998 sarebbe al centro di un progetto inedito, pensato su misura per il suo stile fresco e il suo carisma. Dove rivedremo Lorenzo Spolverato? Lorenzo Spolverato: dalla casa del "Grande Fratello" a protagonista del piccolo schermo Durante il reality condotto da Alfonso Signorini, Lorenzo ha conquistato il pubblico per la sua spontaneità e la storia d'amore, breve ma intensa, con Shaila Gatta.

