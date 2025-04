L’ops di Mediobanca su Banca Generali ossia quando il mercato reagisce alla politica

MedioBanca spariglia, lancia L’ops su Banca Generali, sul piatto mette la sua storica pesantissima partecipazione in Generali, quel 13 per cento che vale 6,5 miliardi, e che le ha consentito negli anni di comandare. Così facendo taglia la strada a Montepaschi, l’istituto senese che col beneplacito del governo già sì pregustava il boccone. E che ora vede complicarsi lo scenario.Piazzetta Enrico Cuccia, sede di MedioBanca (foto Imagoeconomica).Nagel in passato ha fatto da argine a più di un appetitoSe poi si pensa che la scorsa settimana, a Trieste, nemmeno l’inattesa partecipazione attiva di Unicredit al fronte Caltagirone–Delfin è riuscita a ribaltarne gli assetti, si può ben dire che il disegno romano di impadronirsi della finanza del Nord segni almeno per ora il passo. La mossa di piazzetta Cuccia arriva quando oramai anche i suoi esegeti si erano rassegnati alla mesta fine, vista anche l’adesione plebiscitaria dei soci di Mps al blitz milanese. Lettera43.it - L’ops di Mediobanca su Banca Generali, ossia quando il mercato reagisce alla politica Leggi su Lettera43.it spariglia, lanciasu, sul piatto mette la sua storica pesantissima partecipazione in, quel 13 per cento che vale 6,5 miliardi, e che le ha consentito negli anni di comandare. Così facendo taglia la strada a Montepaschi, l’istituto senese che col beneplacito del governo già sì pregustava il boccone. E che ora vede complicarsi lo scenario.Piazzetta Enrico Cuccia, sede di(foto Imagoeconomica).Nagel in passato ha fatto da argine a più di un appetitoSe poi si pensa che la scorsa settimana, a Trieste, nemmeno l’inattesa partecipazione attiva di Unicredit al fronte Caltagirone–Delfin è riuscita a ribaltarne gli assetti, si può ben dire che il disegno romano di impadronirsi della finanza del Nord segni almeno per ora il passo. La mossa di piazzetta Cuccia arrivaoramai anche i suoi esegeti si erano rassegnatimesta fine, vista anche l’adesione plebiscitaria dei soci di Mps al blitz milanese.

