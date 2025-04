Lombardia Film Commission 3 anni in appello all’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti

anni di reclusione, la pena per Francesco Barachetti, l’imprenditore di Casnigo vicino alla Lega imputato per il caso della compravendita del capannone di Cormano (Milano) acquistato dalla Lombardia Film Commission tra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.Nello stesso procedimento sono imputati altri due bergamaschi: il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, arrestati in passato nelle indagini milanesi. Il 15 gennaio scorso la Cassazione ha dichiarato per entrambi la prescrizione per l’accusa di turbativa e ha disposto un processo d’appello bis per rideterminare la pena per il peculato.Per quanto riguarda Barachetti la Procura di Milano aveva chiesto di abbassare lievemente la pena da 5 anni a 4 anni e 9 mesi, confermando il peculato ma assolvendolo dalle presunte false fatture, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione anche dall’accusa di peculato. Bergamonews.it - Lombardia Film Commission, 3 anni in appello all’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti Leggi su Bergamonews.it Ridotta in secondo grado, da cinque a tredi reclusione, la pena per, l’imprenditore divicino alla Lega imputato per il caso della compravendita del capannone di Cormano (Milano) acquistato dallatra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.Nello stesso procedimento sono imputati altri due bergamaschi: il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, arrestati in passato nelle indagini milanesi. Il 15 gennaio scorso la Cassazione ha dichiarato per entrambi la prescrizione per l’accusa di turbativa e ha disposto un processo d’bis per rideterminare la pena per il peculato.Per quanto riguardala Procura di Milano aveva chiesto di abbassare lievemente la pena da 5a 4e 9 mesi, confermando il peculato ma assolvendolo dalle presunte false fatture, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione anche dall’accusa di peculato.

