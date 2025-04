L' omaggio di 110 cardinali alla tomba del Papa a Santa Maria Maggiore

cardinali a Roma hanno reso omaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore.I porporati, presieduti dal cardinale Rolandas Makrickas, sono arrivati nella basilica Mariana colma di fedeli passando per la Porta Santa. Quotidiano.net - L'omaggio di 110 cardinali alla tomba del Papa a Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 apr. (askanews) - Più di 110 ia Roma hanno resodiFrancesco a.I porporati, presieduti dal cardinale Rolandas Makrickas, sono arrivati nella basilicana colma di fedeli passando per la Porta

Papa Francesco, l'arrivo dei Cardinali a Santa Maria Maggiore per l'omaggio alla tomba - I cardinali sono arrivati nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Già dalle prime ore del mattino fedeli e visitatori davanti alla Basilica dove il Pontefice ha voluto essere sepolto.

