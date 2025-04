Lodi vandalizzati sede e pullmino degli Old Rags del baseball | parte la raccolta fondi

Lodi, 28 aprile 2025 – Danneggiati sede e pullmino degli Old Rags, ma la squadra di baseball non si arrende e per rimettersi in piedi, lancia una raccolta fondi online. Anche lo sport finisce nel mirino di vandali senza scrupoli che, entrando in azione, hanno minato un'associazione di Lodi. Si tratta degli Old Rags. E ora, per via del vandalismo subito, i giocatori di baseball dovranno far fronte a importanti spese."Purtroppo, la notte del 22 aprile 2025, la nostra sede e il nostro pulmino di squadra sono stati seriamente danneggiati. Vetri rotti, attrezzature rovinate. E il nostro mitico mezzo, che ci accompagnava ovunque, è ora inutilizzabile" testimoniano gli atleti. Ora, confidando nella generosità di sostenitori e cittadini in genere, gli Old Rags Lodi, storica squadra di baseball della città, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

