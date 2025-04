Lo studio che non sostiene un collegamento tra vaccini e La Sindrome della morte improvvisa del lattante SIDS

Sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) sarebbero collegati ai vaccini. La fonte sarebbe uno studio pubblicato nel 2015 da una rivista della Oxford Academic.Per chi ha fretta:Alcune condivisioni No vax collegano il 79,4% dei casi si morte improvvisa del lattante coi vaccini assunti lo stesso giorno del decesso.La fonte è uno studio del 2015.Lo studio non dice affatto quel che viene sostenuto dai No vax, anzi nega proprio il collegamento.AnalisiLe condivisioni su questo fantomatico collegamento tra morte improvvisa del lattante e vaccini si presentano con le seguenti didascalie:Più che Sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), dovrebbe chiamarsi VIDS: Sindrome della morte indotta dal va@@ino. Leggi su Open.online Torna a circolare nelle condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) una bufala risalente almeno al 2021, già abbondantemente smentita. Secondo questa narrazione tipicamente No vax, il 79,4% dei casi didel) sarebbero collegati ai. La fonte sarebbe unopubblicato nel 2015 da una rivistaOxford Academic.Per chi ha fretta:Alcune condivisioni No vax collegano il 79,4% dei casi sidelcoiassunti lo stesso giorno del decesso.La fonte è unodel 2015.Lonon dice affatto quel che viene sostenuto dai No vax, anzi nega proprio il.AnalisiLe condivisioni su questo fantomaticotradelsi presentano con le seguenti didascalie:Più chedel), dovrebbe chiamarsi VIDS:indotta dal va@@ino.

Cosa riportano altre fonti

