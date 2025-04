Lo striscione partigiano della panetteria e gli insulti alla Segre Baldelli e Fioravanti FdI attaccano Ricci | Non può dare lezioni

alla berlina un poliziotto, reo di aver chiesto, come da prassi e in maniera assolutamente garbata, i documenti di identità alla fornaia, che ha esposto uno striscione in un esercizio pubblico situato nella centralissima piazza Arringo e soggetto a regolamenti e tributi comunali e dopo il trambusto mediatico che ne è conseguito, culminato con la visita di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e sfidante di Francesco Acquaroli alla presidenza della regione Marche, è intervenuto con un video, diffuso sui social, il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ha affermato che “ci sono vittime e sciacalli; le vittime sono le forze dell’ordine che svolgevano il loro lavoro ed hanno subito una violenta aggressione sui social, mentre Matteo Ricci ha fatto opera di sciacallaggio”. Secoloditalia.it - Lo striscione “partigiano” della panetteria e gli insulti alla Segre. Baldelli e Fioravanti (FdI) attaccano Ricci: “Non può dare lezioni” Leggi su Secoloditalia.it Dopo la diffusione del video, diventato virale, in cui viene filmato e messoberlina un poliziotto, reo di aver chiesto, come da prassi e in maniera assolutamente garbata, i documenti di identitàfornaia, che ha esposto unoin un esercizio pubblico situato nella centralissima piazza Arringo e soggetto a regolamenti e tributi comunali e dopo il trambusto mediatico che ne è conseguito, culminato con la visita di Matteo, ex sindaco di Pesaro e sfidante di Francesco Acquarolipresidenzaregione Marche, è intervenuto con un video, diffuso sui social, il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco, che ha affermato che “ci sono vittime e sciacalli; le vittime sono le forze dell’ordine che svolgevano il loro lavoro ed hanno subito una violenta aggressione sui social, mentre Matteoha fatto opera di sciacggio”.

Cosa riportano altre fonti

Maignan torna a Udine dopo gli insulti razzisti, spunta uno striscione allo stadio: “Uomo di me**a” - Striscione contro Maignan apparso nei pressi del Bluenergy Stadium a due giorni dalla gara di campionato Udinese-Milan. "Uomo di m***a".Continua a leggere 🔗fanpage.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Lo striscione partigiano della panetteria e gli insulti alla Segre. Baldelli e Fioravanti (FdI) attaccano Ricci: Non può dare lezioni; Striscione contro panettiera antifascista: “Fetore dal quel forno”. Schlein: fascisti inaccettabili. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Striscioni ad Ascoli Piceno contro la fornaia antifascista: "Non ho paura, vengo da una famiglia di partigiani" | Schlein: "Inaccettabili" - Prima i controlli delle forze dell'ordine, poi gli striscioni di minacce e insulti che inneggiano persino ai forni crematori. E' diventato un caso nazionale quanto avvenuto il 25 Aprile ad Ascoli Pice ... 🔗msn.com

Ascoli, striscioni contro panetteria antifascista: il sindaco condanna ma difende la Polizia - Il panificio era stato controllato il 25 aprile per due volte dagli agenti, scatenando le polemiche. Schlein: 'Insulti inaccettabili' Prosegue la polemica legata alle celebrazioni del 25 aprile ad Asc ... 🔗informazione.it

Striscioni contro la panetteria di Ascoli, il sindaco difende gli agenti: "Dovevano verificare - Due scritte intimidatorie sono comparse ad Ascoli Piceno dopo che Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” ha affisso un lenzuolo con messaggio antifascista all’ingresso del suo neg ... 🔗informazione.it