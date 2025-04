Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio della fidanzata: "Bader era dolce e gentile. Devo essere forte per lui"

"Era una ragazzo, un pezzo di pane. Non aveva problemi con nessuno. Tutti lo amavano. Ora tutti sono in lutto, anche io, maper lui". Ladi EddineEssefi è in lacrime davanti ai fiori posizionati sul marciapiede di via Colombi, lì dove il suo ragazzo è stato picchiato e lasciato inerme sul marciapiede. Ha chiamato lei i soccorsi del 118. E ha sperato che non arrivasse quel triste epilogo che invece si è consumato qualche ora dopo all’ospedale Maggiore, dove il cuore del 19enne tunisino ha smesso di battere.La ragazza è minorenne, 15 anni, è nata in Italia ma di origini straniere. Era conquella maledetta sera del 25 aprile. Stavano passeggiando sotto il portico, il Treno, di piazza Giovanni XXIII, fino a quando è scoppiata la lite. "Il mio ragazzo era un po’ ubriaco, però era lucido.