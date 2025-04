Lo stadio Rocchi è ufficialmente di proprietà del Comune Sabatini | Rocca ha firmato il decreto

Rocca ha firmato oggi il decreto di trasferimento della proprietà dello stadio Enrico Rocchi al Comune di Viterbo". Ad annunciarlo il capogruppo FdI del consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini. Si conclude così la "telenovela" intorno alla. Viterbotoday.it - Lo stadio Rocchi è ufficialmente di proprietà del Comune, Sabatini: "Rocca ha firmato il decreto" Leggi su Viterbotoday.it “Il presidente della Regione Lazio Francescohaoggi ildi trasferimento delladelloEnricoaldi Viterbo". Ad annunciarlo il capogruppo FdI del consiglio regionale del Lazio, Daniele. Si conclude così la "telenovela" intorno alla.

Su altri siti se ne discute

De Laurentiis perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica) - Marco Azzi su Repubblica ritorna sulle infrastrutture che il Napoli non ha. Dal centro sportivo, al settore giovanile passando per lo stadio di proprietà. Ed è proprio quello il “caso più spinoso” per De Laurentiis. Così si rischia di perdere anche l’occasione degli Europei 2032. Il Maradona così com’è non basta più, De Laurentiis è in ritardo Scrive Azzi su Repubblica: De Laurentiis e lo stadio: una storia infinita. 🔗ilnapolista.it

San Siro Inter, i club hanno ufficialmente depositato il documento con la proposta per l’acquisizione dello stadio: le ultime - di RedazioneSan Siro Inter, importanti novità sulla proposta per l’acquisizione dello stadio: le ultime Svolta sul nuovo stadio. Oggi, Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il DOCFAP, che include la proposta per acquisire lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti. Inoltre, è stata fornita un’ipotesi di fattibilità per la costruzione di uno stadio moderno, integrato in un progetto di riqualificazione urbana, con un forte focus su innovazione, sostenibilità e accessibilità. 🔗internews24.com

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo stadio Rocchi è ufficialmente di proprietà del Comune, Sabatini: Rocca ha firmato il decreto; Stadio Rocchi al comune, gruppo consiliare FdI: “Grande soddisfazione”; Friedkin, prestito da JP Morgan per rifinanziare i debiti dell’Everton; Fc Viterbo, l'imprenditore Guglielmo Manzo pronto a entrare in società. 🔗Se ne parla anche su altri siti