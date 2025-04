Lo spettacolo ' Un amore' con Paolo Briguglia in scena ad Acquaviva delle Fonti

AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e con Ergo Sum produzioni, presenta il settimo e ultimo appuntamento della stagione di prosa, promossa da AncheCinema con il Comune di Acquaviva presso il Teatro Luciani: Un amore con Paolo Briguglia, tratto dal romanzo omonimo.

