scudetto di Aurelio De Laurentiis, prima ancora che di Antonio Conte. Per rileggere la cavalcata del Napoli verso il quarto titolo della storia bisogna invertire il punto di partenza. È vero che il tecnico più vincente del calcio italiano, quando si tratta di accelerare dei progetti sportivi, ha trapiantato a Napoli una cultura della vittoria che sembrava impossibile far attecchire nell’arco di pochi mesi, però fermarsi a questo dimenticando tutto il resto rischia di far perdere di vista cosa è davvero accaduto in questa stagione al Maradona.Basta un dato per aiutare: la rosa messa a disposizione di Conte è quella che ha avuto il valore al momento dell’acquisizione dei cartellini dei giocatori più alto. Più dell’Inter dei parametri zero e della Juventus e del Milan dei piani di ritorno alla massima competitività. Panorama.it - Lo scudetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis Leggi su Panorama.it LodiDe, prima ancora che di Antonio Conte. Per rileggere la cavalcata delverso il quarto titolo della storia bisogna invertire il punto di partenza. È vero che il tecnico più vincente del calcio italiano, quando si tratta di accelerare dei progetti sportivi, ha trapiantato auna cultura della vittoria che sembrava impossibile far attecchire nell’arco di pochi mesi, però fermarsi a questo dimenticando tutto il resto rischia di far perdere di vista cosa è davvero accaduto in questa stagione al Maradona.Basta un dato per aiutare: la rosa messa a disposizione di Conte è quella che ha avuto il valore al momento dell’acquisizione dei cartellini dei giocatori più alto. Più dell’Inter dei parametri zero e della Juventus e del Milan dei piani di ritorno alla massima competitività.

