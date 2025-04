Liverpool è un titolo che sa di storia | i traguardi di Salah e Slot

Liverpool, 28 aprile 2025 – Giornata di festa per il Liverpool, che grazie alla vittoria contro il Tottenham si è laureato campione d'Inghilterra con quattro giornate d'anticipo. Dopo il pari dell'Arsenal contro il Crystal Palace nella gara giocata lo scorso mercoledì all'Emirates Stadium, ai reds sarebbe bastato un pareggio per aggiudicarsi la conquista matematica del titolo, ma, come successo in tante altre occasioni in questa stagione, hanno deciso di strafare. Dopo la rete di Solanke al 12' si è scatenata la furia degli uomini di Slot, che hanno pareggiato i conti con Luis Diaz al 16', per poi trovare il 2-1 al 24' con Mac Allister e la terza rete dieci minuti dopo con Gakpo. Al 63' si è aggiunto alla lista dei marcatori anche Momo Salah, con l'autogol di Udogie sei minuti più tardi che ha chiuso definitivamente la partita.

