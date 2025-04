LIVE Italia-Ucraina 2-3 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | shoot-out fatali si fa dura per la promozione

DIRETTA LIVE14.08 Prossimo impegno mercoledì ore 15.00 contro la Polonia per un match già decisivo. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!14.06 Ora la classifica si complica. Con questo risultato, infatti, gli Azzurri si portano a 4 punti in due uscite, raggiunti dall'Ucraina che ieri aveva perso ai rigori con la Gran Bretagna. Proprio i britannici proveranno il sorpasso contro la non impossibile Romania. per fortuna passano alla Top Division le prime 2.14.04 Giornata nera per l'Italia che perde 3-2 ai rigori contro l'Ucraina. Due volte in svantaggio gli Azzurri non hanno saputo sfruttare i momenti migliori per la zampata giusta.IERULLO è IL QUINTO! E NON VA, VINCE L'UcrainaSBAGLIA L'Ucraina CON KORENCHUK! SIAMO SPALLE AL MURO!TEDESCO PARATO.

