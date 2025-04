LIVE Italia-Ucraina 1-1 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | Di Tomaso riporta tutto in parità

DIRETTA LIVE-1:37 L’Ucraina riesce a liberare per un momento ma gli Azzurri tornano in avanti. Vediamo se c’è tempo di una rete prima dell’intervallo finale.-2:28 Trivellato ci prova ma Diachenko para basso. Il portiere ucraino è sempre più protagonista.-3:33 Le fatiche di ieri sembrano farsi sentire. Ucraina che sta calando di rendimento, gli Azzurri devono approfittarne.-4:24 Italia di nuovo all’assalto da Diachenko chiude. Bisogna proseguire in questo modo! L’Ucraina sta calando-5:38 Dopo diversi minuti asserragliata l’Ucraina libera il puck.-6:44 e ora inizia una nuova partita! Gli Azzurri devono proseguire in questo modo. L’Ucraina ora appare in affanno.Splendida conclusione di Di Tomaso che segna il primo gol in azzurro, e che gol!-7:39 ARRIVA IL PAREGGIO!!!!!! DI Tomaso!!!!!!! 1-1!!!!!!!-9:20 Italia davvero poco incisiva in zona porta. Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 1-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: Di Tomaso riporta tutto in parità Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1:37 L’riesce a liberare per un momento ma gli Azzurri tornano in avanti. Vediamo se c’è tempo di una rete prima dell’intervallo finale.-2:28 Trivellato ci prova ma Diachenko para basso. Il portiere ucraino è sempre più protagonista.-3:33 Le fatiche di ieri sembrano farsi sentire.che sta calando di rendimento, gli Azzurri devono approfittarne.-4:24di nuovo all’assalto da Diachenko chiude. Bisogna proseguire in questo modo! L’sta calando-5:38 Dopo diversi minuti asserragliata l’libera il puck.-6:44 e ora inizia una nuova partita! Gli Azzurri devono proseguire in questo modo. L’ora appare in affanno.Splendida conclusione di Diche segna il primo gol in azzurro, e che gol!-7:39 ARRIVA IL PAREGGIO!!!!!! DI!!!!!!! 1-1!!!!!!!-9:20davvero poco incisiva in zona porta.

