LIVE Italia-Ucraina 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | annullato il raddoppio ucraino

DIRETTA LIVE-11:11 forcing azzurro. Gazley ci prova ma da distanza ravvicinata manca la porta!-11.48 ancora power-play Italiano per troppi ucraini sul ghiaccio. 2 minuti fondamentali!-12.00 Gioco fermo per un contatto subito da Ierullo. Intanto Jalonen ha cambiato un po' le carte in tavola con Misley in campo.-13:15 scaduto il power-play si torna in 5 contro 5. Italia ancora sotto ma per fortuna il raddoppio è stato annullato.-14:11 ci prova Frycklund ma non va! Occasione d'oro non sfruttata dagli azzurri.-14:40 ora Italia con 55 secondi di vantaggio numerico!-16:30 di nuovo power-play ucraino ma ora 4 contro 4 perchè gli avversari si beccano un ritardo nel giocare.GOL annullato! Dopo mille discussioni si torna sull'1-0.Effettivamente il contatto tra Fadani e Denyskin appare netto.

