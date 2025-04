LIVE Italia-Canada 2-3 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | gli azzurri accorciano le distanze nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-DANIMARCA DI curling misto DALLE 15.00

0.00: L'Italia piazza la guardia centrale e i canadesi la bocciano

23.59: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end

23.50: Italia costretta a prendere il punto dalla bocciata di Gallant: 2-3

23.48. Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri

23.46: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone canadese a punto e due azzurre nella casa quando mancano 4 tiri alla fine dell'end

23.40: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end

23.38: L'Italia evita il disastro ma subisce comunque il doppio punto dei canadesi. Molto precisa Constantini e brava Gallant comunque a piazzare il secondo punto

23.34: Il timore era giustificato, arriva la bocciata e sono 5 le stone canadesi a punto prima degli ultimi due tiri.

