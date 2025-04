LIVE Italia-Canada 1-1 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano il conto nel secondo end

23.34: Il timore era giustificato, arriva la bocciata e sono 5 le stone canadesi a punto prima degli ultimi due tiri. Il rischio di andare sotto nettamente è elevatissimo23.33: Una stone azzurra a punto quando mancano tre tiri al termine dell'end ma ci sono tante stone canadesi nella casa23.30: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del terzo end23.25: Non riesce la magia a Constantini, tiro difficilissimo in mezzo a due guardie che avrebbe regalato i tre punti agli azzurri che invece si devfono accontentare di un solo punto dopo il buon tiro dei canadesi: 1-123.22: Si rifà ampiamente Mosaner con una bocciata chirurgica che toglie solo le stone canadesi e lascia due stone azzurre a punto

LIVE Italia-Canada 0-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: subito mano rubata dai nordamericani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 23.13: Rinuncia Constantini perchè il rischio ... 🔗oasport.it

