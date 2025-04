LIVE Inter-Juventus Primavera | cronaca e risultato in diretta

LIVE di Inter-Juventus Primavera, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere il secondo posto in ottica playoff. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.LIVE Inter-Juventus Primavera (ore 18) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP17.50 Tra un quarto d’ora ci sarà il calcio d’inizio della partita del Campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.Inter-Juventus Primavera, LE FORMAZIONI UFFICIALIInter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta, 18 Mosconi; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 29 Topalovic.A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 39 La Torre. Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus Primavera: cronaca e risultato in diretta Leggi su Inter-news.it Inizia ildi, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere il secondo posto in ottica playoff. Come di consueto segui su-News.it latestuale.(ore 18) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP17.50 Tra un quarto d’ora ci sarà il calcio d’inizio della partita del Campionato1. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta, 18 Mosconi; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 29 Topalovic.A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 39 La Torre.

