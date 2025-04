LIVE Inter-Juventus Primavera 1-1 | inizia il secondo tempo!

inizia il LIVE di Inter-Juventus Primavera, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere il secondo posto in ottica playoff. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.LIVE Inter-Juventus Primavera 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP47? Giallo per Berenbruch.19.11 inizia IL secondo tempo!45’+2 FINISCE IL PRIMO tempo!45? Due minuti di recupero.Pagnucco taglia il campo con il suo scatto al centro della trequarti, trova Vacca che con un passaggio perfetto serve Crapisto. Il centrocampista alza la palla e segna davanti a Calligaris.42? CRAPISTO PAREGGIA.39? Merola ammonito.35? Spinacce rimane a terra, staff medico in campo. Il gioco è fermo.33? Conclusione alta di Topalovic, nessun pericolo per la Juventus. Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus Primavera 1-1: inizia il secondo tempo! Leggi su Inter-news.it ildi, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere ilposto in ottica playoff. Come di consueto segui su-News.it la cronaca testuale.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP47? Giallo per Berenbruch.19.11IL!45’+2 FINISCE IL PRIMO!45? Due minuti di recupero.Pagnucco taglia il campo con il suo scatto al centro della trequarti, trova Vacca che con un passaggio perfetto serve Crapisto. Il centrocampista alza la palla e segna davanti a Calligaris.42? CRAPISTO PAREGGIA.39? Merola ammonito.35? Spinacce rimane a terra, staff medico in campo. Il gioco è fermo.33? Conclusione alta di Topalovic, nessun pericolo per la

