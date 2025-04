LIVE Inter-Juventus Primavera 1-0 | azione da Playstation gol Topalovic

LIVE di Inter-Juventus Primavera, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere il secondo posto in ottica playoff. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.

LIVE Inter-Juventus Primavera 1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L'APP

17.59 Le squadre stanno entrando in campo: Inter in maglia nerazzurra, Juventus invece con la divisa bianconera.

18.03 INIZIA LA PARTITA

2? Radu viene quasi beffato da Berenbruch in spaccata, ma arriva la parata bassa!

3? TOOOOOPAAAAALOOOOVIIIIIIIICCCCC
Al limite dell'area Berenbruch serve con un pallonetto l'inserimento di Topalovic, che in area di rigore con un tocco di fino deposita sotto le braccia di Radu in uscita. Palo e gol, vantaggio nerazzurro!

8? Merola ci prova con un tiro a gira con il destro, la palla finisce alta. Rimessa dal fondo per l'Inter.

