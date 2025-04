LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | sfida dura con gli specialisti britannici

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. La coppia italiana è testa di serie n.4 del tabellone madrileno, attenderebbero in ottavi di finale la coppia vincitrice della sfida tra Harrison/King e Ebden/Peers. Assenti a Barcellona causa infortunio alla costola del pinerolese, gli azzurri tornano in scena da quarti nella race: in questo torneo si potrà attaccare la terza piazza di Cash/Glasspool, eliminati. Di fronte c'è l'ex campione delle ATP Finals in doppio Salisbury, che si è separato dall'ex compagno statunitense Ram e quest'anno gioca con il più giovane dei fratelli Skupsky, Neal.

