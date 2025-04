LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | caos in Spagna inizio della partita rinviato

DIRETTA LIVE14.28 Persiste il black-out in Spagna con il presidente del governo spagnolo che sta tenendo una riunione di crisi del governo per seguire l’evoluzione della situazione. C’è la possibilità anche che le partite vengano rimandate a domani, qualora non si dovesse riuscire a risolvere il problema nelle prossime ore.14.02 Sui campi secondari continuano a svolgersi gli allenamenti. In questo momento in campo c’è Alexander Zverev:The man who practices as often as any, Alexander Zverev, now out on Court 10 during the power outage at the Madrid Open.#TheFirstServe pic.twitter.comiUJt5PNzsP— The First Serve (@TheFirstServeAU) April 28, 202513.55 Red Eletrica fa sapere che sta collaborando con altre aziende elettriche spagnole per ripristinare la corrente. Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: caos in Spagna, inizio della partita rinviato Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Persiste il black-out incon il presidente del governo spagnolo che sta tenendo una riunione di crisi del governo per seguire l’evoluzionesituazione. C’è la possibilità anche che le partite vengano rimandate a domani, qualora non si dovesse riuscire a risolvere il problema nelle prossime ore.14.02 Sui campi secondari continuano a svolgersi gli allenamenti. In questo momento in campo c’è Alexander Zverev:The man who practices as often as any, Alexander Zverev, now out on Court 10 during the power outage at theOpen.#TheFirstServe pic.twitter.comiUJt5PNzsP— The First Serve (@TheFirstServeAU) April 28,13.55 Red Eletrica fa sapere che sta collaborando con altre aziende elettriche spagnole per ripristinare la corrente.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: in corso l’incontro precedente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. 11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. 🔗oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: sfida dura con gli specialisti britannici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. La coppia italiana è testa di serie n.4 del tabellone madrileno, attenderebbero in ottavi di finale la coppia vincitrice della sfida tra Harrison/King e Ebden/Peers. 🔗oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori tornano in campo dopo la sconfitta all’esordio nell’ATP Master 1000 di Montecarlo. Negli ottavi di finale del torneo monegasco la coppia azzurra è stata sconfitta al match tie-break da Bopanna e Shelton (2-6, 7-6, 10-7) 12.56 Vedremo se ci sarà un breve ritardo o se il match inizierà senza problemi. Negli ultimi minuti infatti c’è stato un problema elettrico che ha fatto perdere le immagini dal campo 4 e, soprattutto, ha messo fuori gioco l’occhio di falco. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | caos in Spagna inizio della partita rinviato Il nuovo orario; LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro; LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | in corso l’incontro precedente; LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | match complesso contro i britannici. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: sfida dura con gli specialisti britannici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP Masters 1000 di ... 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il ... 🔗oasport.it