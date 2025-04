LIVE Berrettini-Draper ATP Madrid 2025 in DIRETTA | il romano scenderà in campo o darà forfait?

DIRETTA LIVEIl programma di Berrettini-DraperBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match dei sedicesimi di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra l’azzurro Matteo Berrettini, numero 30 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5.Il match sarà il quinto ed ultimo del programma odierno a partire dalle ore 11.00 sullo Stadium 3, e si dovrebbe giocare dopo Andreeva-Starodubtseva, Keys-Vekic (non prima delle ore 13.30), Kostyuk-Potapova (non prima delle ore 15.00) e Khachanov-Paul.Il condizionale è d’obbligo dopo quanto occorso all’azzurro nel turno precedente: nel match vinto contro lo statunitense Marcos Giron, infatti, Matteo Berrettini aveva accusato un problema agli addominali, che pone degli interrogativi in merito all’effettiva presenza in campo del tennista italiano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il romano scenderà in campo o darà forfait? Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match dei sedicesimi di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 ditra l’azzurro Matteo, numero 30 del seeding, ed il britannico Jack, testa di serie numero 5.Il match sarà il quinto ed ultimo del programma odierno a partire dalle ore 11.00 sullo Stadium 3, e si dovrebbe giocare dopo Andreeva-Starodubtseva, Keys-Vekic (non prima delle ore 13.30), Kostyuk-Potapova (non prima delle ore 15.00) e Khachanov-Paul.Il condizionale è d’obbligo dopo quanto occorso all’azzurro nel turno precedente: nel match vinto contro lo statunitense Marcos Giron, infatti, Matteoaveva accusato un problema agli addominali, che pone degli interrogativi in merito all’effettiva presenza indel tennista italiano.

Su altri siti se ne discute

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Madrid in DIRETTA: esordio complicato per il romano contro l’imprevedibile ungherese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e l’imprevedibile ungherese Fabian Marozsan, si gioca per un posto al secondo turno contro Holger Rune. Il romano ha vinto il primo torneo della carriera a Bucarest, e quel grande sforzo è stato pagato dall’ancora inesperto tennista azzurro. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong 7-6, 4-1, ATP Madrid in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MAROZSAN (5° MATCH DALLE 11.00) Seconda 30-30 Cinà sceglie di rispondere da lontano, senza riuscire a trovare profondità ed offrendosi all’avversario. Seconda 15-30 Grande passante lungolinea di Cinà che arriva sulla stop volley e va a segno con il recupero. Nel tentativo di arrivare sulla palla Wong scivola, senza conseguenze. 15-15 Termina in rete il rovescio lungolinea dell’asiatico. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Berrettini-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Berrettini si ferma ai quarti: vince Draper; Berrettini-Draper, in palio la semifinale a Doha: quando e dove vederlo; Berrettini-Draper all'ATP Stoccarda, dove vedere in tv e streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il romano scenderà in campo o darà forfait? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Berrettini-Draper Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match dei sedicesimi di ... 🔗oasport.it

Berrettini-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Matteo Berrettini e Jack Draper, valido per il 3° turno dell'ATP Madrid 2025, è in programma lunedì 28 aprile . Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 🔗sport.sky.it

ATP Madrid 2025, Matteo Berrettini – Draper: dove vedere il match in tv e streaming - Matteo Berrettini sfiderà al terzo turno di Madrid Draper, andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e streaming. 🔗tag24.it