LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3 5-4 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere la partita

DIRETTA LIVE15-0 PESANTISSIMO, quantomeno dal suono, il colpo dopo il servizio di Arnaldi: presumibile che sia stato un dritto. Meno tre!Let‘Dai Toro’ si sente dalla tribuna del campo 4! Arnaldi serve per chiudere la partita5-4 Vincente il colpo dopo la battuta per il bosniaco.40-15 Due palle per mandare Arnaldi a servire per chiudere.Siamo sul 15-15 con Dzumhur al servizio per rimanere nella partita.5-3 servizio e colpo dopo il servizio vincente Arnaldi. MENO UNO!!40-15 Rosicchia un punto Dzumhur nel fondamentale 8° gioco. C’è da chiudere adesso!40-0 Boato del pubblico per il punto di Arnaldi.30-0 AAACCCEEEEE! O quantomeno: Dzumhur non ha toccato la palla sulla prima dell’italiano!15-0 Scambio molto lungo, almeno così si è sentito dall’audio del campo 4. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 5-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro al servizio per chiudere la partita Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 PESANTISSIMO, quantomeno dal suono, il colpo dopo ildi: presumibile che sia stato un dritto. Meno tre!Let‘Dai Toro’ si sente dalla tribuna del campo 4!serve perla5-4 Vincente il colpo dopo la battuta per il bosniaco.40-15 Due palle per mandarea servire per.Siamo sul 15-15 conalper rimanere nella.5-3e colpo dopo ilvincente. MENO UNO!!40-15 Rosicchia un puntonel fondamentale 8° gioco. C’è daadesso!40-0 Boato del pubblico per il punto di.30-0 AAACCCEEEEE! O quantomeno:non ha toccato la palla sulla prima dell’italiano!15-0 Scambio molto lungo, almeno così si è sentito dall’audio del campo 4.

