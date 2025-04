LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3 3-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | a fatica conferma il break il ligure

DIRETTA LIVEPurtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura.40-40 PRIMA VINCENTE!40-A Di tocco risolve Dzumhur. Palla break.40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di Dzumhur. Non c’è verso di respirare in questa partita.A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO!40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto Arnaldi!30-40 Mette in rete la demi-volèe Arnaldi: miracolo difensivo di Dzumhur.30-30 UUUF! Lungo il recupero di smorzata del bosniaco! Si era ancora tolto dal punto Arnaldi.15-30 AAACCCEEE (6°)!!0-30 Oh no! Doppio fallo (2° del set)!Seconda.0-15 Si comincia soffrendo! Errore di rovescio dopo il servizio.3-2 Tiene la battuta Dzumhur. Toccherà di nuovo all’azzurro a breve.40-15 Servizio dritto e chiusura di volo. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: a fatica conferma il break il ligure Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPurtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura.40-40 PRIMA VINCENTE!40-A Di tocco risolve. Palla.40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di. Non c’è verso di respirare in questa partita.A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO!40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto!30-40 Mette in rete la demi-volèe: miracolo difensivo di.30-30 UUUF! Lungo il recupero di smorzata del bosniaco! Si era ancora tolto dal punto.15-30 AAACCCEEE (6°)!!0-30 Oh no! Doppio fallo (2° del set)!Seconda.0-15 Si comincia soffrendo! Errore di rovescio dopo il servizio.3-2 Tiene la battuta. Toccherà di nuovo all’azzurro a breve.40-15 Servizio dritto e chiusura di volo.

