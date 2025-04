LIVE Arnaldi-Dzumhur 1-0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | iniziato il match! ll bosniaco è solito provarle tutte

DIRETTA LIVE15-15 Splendida smorzata di rovescio!0-15 Slice in rete Arnaldi.1-1 A quindici il bosniaco.40-15 Servizio e rovescio lungoriga Dzumhur.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Difesa di dritto sulla riga in cross di Dzumhur, sbaglia in corsa Arnaldi.15-0 Esce la risposta di rovescio sulla seconda.1-0 Servizio e schiaffo perentorio! Quattro prime, quattro punti!40-0 Ace (1°)!!30-0 Gran servizio al centro!15-0 Servizio slice, dritto di là: non c’è bisogno di giocare anche la volèe.Matteo Arnaldi al servizio, via!11:03 Dzumhur ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere: 4? e si parte!11:02 É quindi il momento anche di ricordare la fama di Damir Dzumhur: al primo turno ha vinto in 3 dset contro Bellucci litigando dal primo all’ultimo quindici. Una cosa è sicura, l’ex top 30 è disposto a tutto pur di vincere. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Dzumhur 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: iniziato il match! ll bosniaco è solito provarle tutte Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Splendida smorzata di rovescio!0-15 Slice in rete.1-1 A quindici il.40-15 Servizio e rovescio lungoriga.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Difesa di dritto sulla riga in cross di, sbaglia in corsa.15-0 Esce la risposta di rovescio sulla seconda.1-0 Servizio e schiaffo perentorio! Quattro prime, quattro punti!40-0 Ace (1°)!!30-0 Gran servizio al centro!15-0 Servizio slice, dritto di là: non c’è bisogno di giocare anche la volèe.Matteoal servizio, via!11:03ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere: 4? e si parte!11:02 É quindi il momento anche di ricordare la fama di Damir: al primo turno ha vinto in 3 dset contro Bellucci litigando dal primo all’ultimo quindici. Una cosa è sicura, l’ex top 30 è disposto a tutto pur di vincere.

