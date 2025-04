Lituania rinforzato il corridoio di Suwalki lungo il confine polacco viceministro Godliauskas | Fondamentale in caso di attacco russo contro la NATO

viceministro della Difesa: "Strade fondamentali dal punto di vista della sicurezza e della difesa" La Lituania sarebbe pronta a rinforzare il corridoio di Suwalki, lembo di terra di 65 chilometri al confine con la Polonia. Questo valico, da quando la Polonia e i Paesi Baltici hanno lasciat Ilgiornaleditalia.it - Lituania, rinforzato il corridoio di Suwalki lungo il confine polacco, viceministro Godliauskas: "Fondamentale in caso di attacco russo contro la NATO" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Ildella Difesa: "Strade fondamentali dal punto di vista della sicurezza e della difesa" Lasarebbe pronta a rinforzare ildi, lembo di terra di 65 chilometri alcon la Polonia. Questo valico, da quando la Polonia e i Paesi Baltici hanno lasciat

La Lituania teme un attacco russo al corridoio di Suwalki. E prende contromisure - Roma, 19 aprile 2025 – La Lituania potenzia il passaggio attraverso il corridoio di Suwalki, lembo di terra cruciale per la Nato in virtù della sua collocazione geografica. Si tratta infatti di una striscia di 65 km a cavallo della frontiera tra Lituania e Polonia, che confina anche con Bielorussia, paese satellite di Mosca, e con l’exclave russa militarizzata di Kaliningrad. E’ evidente quanto sia esposto questo collo di bottiglia, l'unico varco che collega gli Stati Baltici al resto del territorio Nato, e dell’Unione Europea. 🔗quotidiano.net

La Lituania teme un attacco russo al corridoio di Suwalki. E prende contromisure - Il governo ricostruisce la strada tra Vilnius e Augustów che attraversa il lembo di terra cruciale dal punto di vista geopolitico. Deve diventare un’alternativa alla Via Baltica per eventuali evacuazi ... 🔗msn.com

La Lituania teme un attacco russo al corridoio di Suwalki. E prende contromisure - Roma, 19 aprile 2025 – La Lituania potenzia il passaggio attraverso il corridoio di Suwalki, lembo di terra ... a Politico il progetto che prevede rinforzare, ovvero ricostruire ex novo ... 🔗quotidiano.net

Lituania rinforza il confine al corridoio di Suwalki: «Sarebbe il primo obiettivo in caso di attacco della Russia alla Nato» - L'addio alla convenzione che vieta le mine antiuomo, gli investimenti record della Polonia nella difesa, i nuovi soldati di Varsavia inviati in Lettonia. I Paesi Baltici e gli Stati europei che ... 🔗msn.com