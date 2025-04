Litigano per un parcheggio e aggrediscono una coppia con pugni e spray al peperoncino | coniugi in ospedale

coppia di Cologno Monzese è stata aggredita da due sconosciuti a Vertemate con Minoprio (Como) a causa di una lite degenerata per il parcheggio dell'auto. Il marito è stato colpito con un pugno, mentre la donna è stata intossicata con uno spray al peperoncino. Leggi su Fanpage.it Domenica sera unadi Cologno Monzese è stata aggredita da due sconosciuti a Vertemate con Minoprio (Como) a causa di una lite degenerata per ildell'auto. Il marito è stato colpito con un pugno, mentre la donna è stata intossicata con unoal

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viale Carducci, aggrediscono coppia di fidanzati e poi si scagliano contro i carabinieri: arrestati - Minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di una coppia di 31 e 33 anni nella tarda serata del 22 marzo. Erano circa le 22 quando alla centrale operativa del 112 è arrivata una segnalazione relativa a un'aggressione subita da una ragazza... 🔗livornotoday.it

Litigano davanti a tutti, scoppia l’amatissima coppia televisiva - Normalmente è una coppia che fila sempre d’amore e d’accordo, questa volta invece tra i due è esplosa tanta tensione: litigata clamorosa in pubblico Per alcuni di noi, è naturale staccare la spina, nei momenti liberi, intrattenendosi con i contenuti televisivi. Seguendo poi con particolare interesse le gesta di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ... Leggi tutto L'articolo Litigano davanti a tutti, scoppia l’amatissima coppia televisiva sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, che non litigano mai. Ecco perché non sempre è un buon segnale all'interno di una coppia - «Stiamo cercando qualcosa su cui litigare», ha scherzato George Clooney durante un’intervista a CBS Mornings. Ma secondo gli esperti di relazioni, non discutere mai non è necessariamente segno di una coppia in salute (anzi) 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Paura a Montespaccato. Una coppia accerchiata e aggredita in un parcheggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Litigano per il parcheggio e lo colpisce alla testa con un martello - Avevano litigato per un problema legato al parcheggio, quale sia stata la dinamica esatta che ha scatenato la reazione di uno dei due uomini è ancora al vaglio degli inquirenti. L'aggressore ha ... 🔗rainews.it