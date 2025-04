Lite per una guida spericolata Rissa e spari | uccisi tre ragazzi

uccisi, due persone, tra cui un sedicenne, gravemente feriti. Monreale, la storica città della Conca d’Oro di Palermo è sotto choc: non solo piange una strage senza senso, ma cancella la festa più amata, quella del Santissimo Crocifisso (1-3 maggio), per la prima volta dopo 399 edizioni. Tre bare, due uomini in rianimazione, nessuna processione, nessun canto. Solo lutto e silenzio. La sparatoria di ieri notte, poco prima dell’una e mezza, lascia in ginocchio la grande comunità dal passato normanno. Giovanissime le vittime: Andrea Miceli, 26 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni, tutti incensurati, tutti di Monreale, tutti con un futuro spezzato.Il sindaco Alberto Arcidiacono annuncia tra le lacrime. "Ogni festeggiamento appare ora inopportuno e irrispettoso verso le vittime e le loro famiglie". Quotidiano.net - Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi Leggi su Quotidiano.net Tre giovani, due persone, tra cui un sedicenne, gravemente feriti. Monreale, la storica città della Conca d’Oro di Palermo è sotto choc: non solo piange una strage senza senso, ma cancella la festa più amata, quella del Santissimo Crocifisso (1-3 maggio), per la prima volta dopo 399 edizioni. Tre bare, due uomini in rianimazione, nessuna processione, nessun canto. Solo lutto e silenzio. La sparatoria di ieri notte, poco prima dell’una e mezza, lascia in ginocchio la grande comunità dal passato normanno. Giovanissime le vittime: Andrea Miceli, 26 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni, tutti incensurati, tutti di Monreale, tutti con un futuro spezzato.Il sindaco Alberto Arcidiacono annuncia tra le lacrime. "Ogni festeggiamento appare ora inopportuno e irrispettoso verso le vittime e le loro famiglie".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Sono bastati pochi secondi di video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. 🔗thesocialpost.it

A Frascati 16enne accoltellato in lite tra comitive, è grave: l'ipotesi sulla rissa e il sospetto aggressore - Un ragazzino di 16 anni è stato ferito dopo una lite tra due gruppi di giovanissimi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso 🔗notizie.virgilio.it

Spray al peperoncino in una lite tra bambini di 10 anni: la rissa degenera, poi scoppia il caos tra i genitori. Servizi sociali allertati - Violenza tra due bambini di 10 anni a Bolzano degenera. Così come segnalano le agenzie di stampa, una banale discussione è sfociata nell’utilizzo di uno spray al peperoncino. L'articolo Spray al peperoncino in una lite tra bambini di 10 anni: la rissa degenera, poi scoppia il caos tra i genitori. Servizi sociali allertati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi; ?Sparatoria Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza: esplosi una ventina di colpi. Ferma; Ma come guidate?: una battuta scatena la sparatoria di Monreale. Morti Andrea, Massimo e Salvatore; Lite in piazza a Monreale a colpi di pistola: uccisi tre ragazzi, due i feriti. Fermato un diciannovenne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi - Qualcuno parla di una rissa scaturita da ‘futili motivi’, poco fuori la "Caffetteria 365" di Monreale, per un giudizio ‘puntuto’ alla guida spericolata e inesperta su moto troppo potenti. "Come cavolo ... 🔗quotidiano.net

Sparatoria a Monreale, quella frase prima della rissa: «Come c***o guidate?», poi l'orrore. Sospetti su un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub, a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena ... 🔗leggo.it

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Il video, infatti, ha mostrato che la situazione era degenerata in una rissa tra le due parti, ma senza elementi che potessero far pensare a un vero e proprio omicidio premeditato. La dinamica ... 🔗thesocialpost.it