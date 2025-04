L' Italia ha un nuovo rigassificatore | le differenze col gas russo

Italia ha un nuovo rigassificatore pronto per entrare in funzione e trasformare i carichi di gas naturale liquefatto in gas da immettere nella rete nazionale. Con la nave rigassificatrice Bw Singapore di Snam ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Ravenna, entra così in funzione il quinto. Today.it - L'Italia ha un nuovo rigassificatore: le differenze col gas russo Leggi su Today.it L'ha unpronto per entrare in funzione e trasformare i carichi di gas naturale liquefatto in gas da immettere nella rete nazionale. Con la nave rigassificatrice Bw Singapore di Snam ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Ravenna, entra così in funzione il quinto.

L'Italia ha un nuovo rigassificatore: le differenze col gas russo - Con la nuova nave rigassificatrice pronta a entrare in funzione, le "vecchie" quantità di gas dalla Russia vengono completamente sostituite da quello liquefatto: ora il Paese da cui dipendiamo di più ... 🔗today.it

Si chiude il quadro dei rigassificatori in Italia, con la nave di Ravenna in funzione da maggio - Il piano avviato con il governo Draghi per mettere in sicurezza il paese dalla dipendenza russa arriva al giro di boa. La Bw Singapore di Snam porterà la capacità di rigassificazione complessiva del p ... 🔗ilfoglio.it

Italia entra nell’economia di guerra con nuovo rigassificatore - Ma l’Italia ha solo tre rigassificatori ... che entro il primo semestre del 2023 sarà operativo un nuovo rigassificatore, costruito “nel posto che ci permetterà di fare più in fretta, che sia nel ... 🔗trasportoeuropa.it