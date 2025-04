L’Isola dei famosi deve ancora iniziare ma due concorrenti hanno già litigato di brutto | ecco chi sono

L’Isola dei famosi non è ancora iniziata, ma dietro le quinte qualcosa bolle già in pentola. In particolare, due concorrenti avrebbero avuto un acceso scontro durante il primo incontro ufficiale del cast a Milano, facendo presagire che l’edizione 2025 sarà tutt’altro che pacifica. Il motivo della lite? A quanto pare. l’inquadratura giusta.L’Isola dei famosi, scoppia una lite furiosa: ecco cosa è successoIl gossip è iniziato a circolare grazie alle Instagram stories di Deianira Marzano e Amedeo Venza, due esperti di retroscena televisivi. «Rissa sfiorata durante il servizio fotografico alL’Isola» ha rivelato Marzano, aggiungendo che durante il posato ufficiale per Tv Sorrisi & Canzoni, due concorrenti avrebbero litigato furiosamente perché, a detta loro, l’una avrebbe “rubato” la posizione più centrale nello scatto. Donnapop.it - L’Isola dei famosi deve ancora iniziare, ma due concorrenti hanno già litigato di brutto: ecco chi sono Leggi su Donnapop.it Nemmeno il tempo di salpare che già si alza la prima tempesta. La nuova edizione dedeinon èiniziata, ma dietro le quinte qualcosa bolle già in pentola. In particolare, dueavrebbero avuto un acceso scontro durante il primo incontro ufficiale del cast a Milano, facendo presagire che l’edizione 2025 sarà tutt’altro che pacifica. Il motivo della lite? A quanto pare. l’inquadratura giusta.dei, scoppia una lite furiosa:cosa è successoIl gossip è iniziato a circolare grazie alle Instagram stories di Deianira Marzano e Amedeo Venza, due esperti di retroscena televisivi. «Rissa sfiorata durante il servizio fotografico al» ha rivelato Marzano, aggiungendo che durante il posato ufficiale per Tv Sorrisi & Canzoni, dueavrebberofuriosamente perché, a detta loro, l’una avrebbe “rubato” la posizione più centrale nello scatto.

Approfondimenti da altre fonti

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi, Mediaset “annuncia” la data di inizio: ecco i primi 12 naufraghi, opinionisti, conduttrice e; Isola dei Famosi, Mediaset “annuncia” la data di inizio: ecco i primi 12 naufraghi, opinionisti, conduttrice e; Isola dei Famosi, anticipazioni: date, concorrenti e conduttrice; Isola dei Famosi, anticipazioni: quando inizia, i concorrenti, la conduttrice Veronica Gentili e il ritorno di. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Isola dei famosi deve ancora iniziare, ma due concorrenti hanno già litigato di brutto: ecco chi sono - Due concorrenti de L'Isola dei Famosi hanno litigato selvaggiamente durante il servizio fotografico della nuova edizione del reality. 🔗donnapop.it

Veronica Gentili criticata per l’Isola dei Famosi, la replica: “Il resto è solo rumore” - Veronica Gentili ha replicato alle critiche che ha ricevuto per aver accettato la conduzione dell’Isola dei Famosi ... 🔗dilei.it

“Finalmente si parte” Isola dei Famosi, quando è previsto l’inizio: annunciata la data - L'Isola dei Famosi 2025 inizierà mercoledì 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione, mentre proseguirà in concomitanza con il reality The Couple di Ilary Blasi ... 🔗bigodino.it