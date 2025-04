L’intestino parla al cervello | studio pisano svela novità su disturbi del neurosviluppo

cervello, ma una svolta inaspettata potrebbe arrivare da uno studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista Cell Reports: per la prima volta è stato dimostrato come uno squilibrio nel microbiota intestinale (l'insieme dei batteri che popolano il nostro intestino) abbia un ruolo causale in alcuni sintomi neurologici del disturbo da deficienza di CDKL5.«È stato sorprendente scoprire un legame così stretto e causale tra l'intestino e le manifestazioni neurologiche in questa malattia. Lanazione.it - L’intestino parla al cervello: studio pisano svela novità su disturbi del neurosviluppo Leggi su Lanazione.it Pisa, 28 aprile 2025 – Il disturbo da deficienza di CDKL5 (CDD) è una malattia genetica rara e grave che colpisce prevalentemente le bambine, causando encefalopatia, epilessia farmaco-resistente, gravi ritardi nello sviluppo motorio e cognitivo, e problemi visivi. Fino ad oggi, le terapie si sono concentrate principalmente sul, ma una svolta inaspettata potrebbe arrivare da unocoordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista Cell Reports: per la prima volta è stato dimostrato come uno squilibrio nel microbiota intestinale (l'insieme dei batteri che popolano il nostro intestino) abbia un ruolo causale in alcuni sintomi neurologici del disturbo da deficienza di CDKL5.«È stato sorprendente scoprire un legame così stretto e causale tra l'intestino e le manifestazioni neurologiche in questa malattia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salerno al centro della ricerca scientifica: alla Fondazione Ebris si parla di Asse intestino-cervello e neurosviluppo - Un importante appuntamento scientifico porterà Salerno al centro del dibattito internazionale sulle nuove frontiere della medicina e delle neuroscienze. Giovedì 17 aprile, dalle ore 9.30 presso la Fondazione EBRIS, si terrà l’evento “Gut-Brain Axis e Neurosviluppo: tra innovazione e sfide in campo clinico”, sponsorizzato da Medinok SpA, con il coordinamento scientifico di HoloBiotics srl. Una giornata di studio e confronto tra scienziati, clinici e ricercatori di rilievo nazionale e internazionale. 🔗zon.it

L’esposizione all’inquinamento fin da bambini impedisce un corretto sviluppo del cervello: lo studio - Il cervello dei bambini, ormai esposti fin da prima della nascita agli agenti inquinanti dell'aria, è in pericolo. Le particelle da loro respirate sembrano infatti compromettere in via definitiva le connessioni presenti nel loro encefalo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trascorrere tre giorni senza smartphone consente un reset del nostro cervello: lo studio - Con una pausa di 72 ore dallo smartphone si modifica l'attività cerebrale. Senza contare i benefici in termini di radicamento nel qui e ora, con minor ansia e nervosismo. Ecco che cosa ha rilevato una ricerca tedesca 🔗vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’intestino parla al cervello: studio pisano svela novità su disturbi del neurosviluppo; Intestino e cervello si parlano: gli squilibri del microbiota intestinale provocano alcuni disturbi neurologici dello sviluppo; Microbiota intestinale, i suoi squilibri possono causare disturbi nel neurosviluppo: ecco come l'intestino «parla» con il cervello; L'intestino parla al cervello, la scoperta dei ricercatori. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’intestino parla al cervello: studio pisano svela novità su disturbi del neurosviluppo - La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Reports, è frutto di una collaborazione tra la Scuola Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, l’Università di Pisa, il CNR e il Max Planck Institute di Berlin ... 🔗lanazione.it

Intestino e cervello si parlano: gli squilibri del microbiota intestinale provocano alcuni disturbi neurologici dello sviluppo - C'è un nesso tra squilibri del microbiota intestinale e disturbo neurologico CDD. Che potrebbe quindi essere trattando agendo sull'intestino ... 🔗greenme.it

Intestino e cervello: una nuova frontiera per curare le malattie neurologiche - Una ricerca internazionale guidata dalla Scuola Superiore Sant’Anna rivela che il microbiota intestinale ha un ruolo attivo nei sintomi della Cdd, una rara encefalopatia ... 🔗ilsole24ore.com