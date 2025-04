L’Inter si aggrappa a Thuram il sogno Champions passa da Marcus | senza lui statistiche da brividi

senza Marcus Thuram l'Inter a Barcellona non ha speranze. A dirlo sono le statistiche, decisamente allarmanti senza il francese in campo (da titolare o subentrato). E Inzaghi lo sa perfettamente: per questo, lo porterà in Spagna pronto a giocarsi anche l'ultima carta a propria disposizione. Quella della cabala. Leggi su Fanpage.it l'Inter a Barcellona non ha speranze. A dirlo sono le, decisamente allarmantiil francese in campo (da titolare o subentrato). E Inzaghi lo sa perfettamente: per questo, lo porterà in Spagna pronto a giocarsi anche l'ultima carta a propria disposizione. Quella della cabala.

