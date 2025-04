L’inter -dramma è confermato | Napoli assalta la leadership

Leggi su Justcalcio.com Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport:En Nápoles ya ni se acuerdan de Osimhen o Kvaratskhelia. Han encontrado refugio en un Scott McTominay que no se cansa de protagonizar exhibiciones. Y ante el Torino firmó un doblete para arrebatarle el liderato a un Inter en caída libre y dar rienda suelta al sueño de otro ‘Scudetto‘.El escocés es el hombre de moda en el sur de Italia. Desde su llegada, procedente de Mánchester, suma 12 dianas. Y es una pieza fundamental en el once de Antonio Conte. Especialista llegador desde segunda línea, vive una temporada consagratoria que ansía culminar con un título épico, el que sería el cuarto ‘Scudetto‘ de la historia de un Nápoles que ahora, con tres puntos de colchón, es claro favorito.El calendario les favorece: Lecce, Genoa, Parma y Cagliari.

Napoli-Inter formazioni ufficiali: ThuLa in avanti e confermato Bisseck - Napoli-Inter formazioni ufficiali. Il momento è arrivato, è arrivata l’ora di Napoli-Inter, la sfida scudetto. Tra poco meno di un’ora il direttore di gara Doveri darà il fischio d’inizio alla gara. Sono uscite le formazioni ufficiali della gara: nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Napoli-Inter formazioni ufficiali: Bisseck in difesa Simone Inzaghi si affida ai titolarissimi e ritrova dal primo minuto Marcus Thuram. 🔗ilnerazzurro.it

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Il passaggio alle semifinali di Champions League, la sconfitta di Bologna e la prossima sfida col Milan in Coppa Italia sono i temi trattati. Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto? L’Inter ha fatto una grande impresa. 🔗inter-news.it

L’Inter è in crisi, la Roma vince al Meazza e fa un favore al Napoli: terzo ko di fila per Inzaghi - Un gol di Soulé ha permesso alla Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie ... 🔗fanpage.it

Inter al dramma sportivo: da tutto a nulla, la squadra di Inzaghi non segna più e finisce male. E non è solo stanchezza - Si può discutere sul rigore negato a Bisseck verso il 90°, ma non sull`esattezza della vittoria della Roma. Anzi, la squadra di Ranieri, al 18mo risultato. 🔗calciomercato.com

Inter e Napoli beffate, vola in Premier: ribaltone inatteso di mercato - Ci sono Fiorentina Atalanta e Napoli Milan e i nerazzurri possono approfittarne. La presenza di Solet in Inter Udinese sarà in dubbio fino all’ultimo e molto dipenderà dal recupero del giocatore o ... 🔗spaziointer.it