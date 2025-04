L’intelligenza artificiale raddoppia le proprie capacità in pochi mesi

L’intelligenza artificiale sta evolvendo a ritmi esponenziali, con capacità che raddoppiano ogni pochi mesi. Tuttavia, il vero ostacolo per sistemi davvero intelligenti rimane la gestione di compiti complessi e prolungati, tipici delle attività umane.Un recente studio, pubblicato su arXiv da ricercatori del METR, propone un innovativo benchmark per valutare le prestazioni dell’IA in base alla durata dei compiti completabili, offrendo insights cruciali sul futuro degli agenti generalisti.Questo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui misuriamo l’efficacia dell’IA, anticipando scenari in cui sistemi avanzati automatizzeranno interi processi professionali entro il prossimo decennio.Agenti AI: la nuova frontiera delL’intelligenza artificialeUn nuovo metodo per misurare l’efficacia delL’intelligenza artificialeLo studio ha analizzato modelli come GPT-4, Claude 3 Opus e Sonnet 3. .com - L’intelligenza artificiale raddoppia le proprie capacità in pochi mesi Leggi su .com sta evolvendo a ritmi esponenziali, concheno ogni. Tuttavia, il vero ostacolo per sistemi davvero intelligenti rimane la gestione di compiti complessi e prolungati, tipici delle attività umane.Un recente studio, pubblicato su arXiv da ricercatori del METR, propone un innovativo benchmark per valutare le prestazioni dell’IA in base alla durata dei compiti completabili, offrendo insights cruciali sul futuro degli agenti generalisti.Questo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui misuriamo l’efficacia dell’IA, anticipando scenari in cui sistemi avanzati automatizzeranno interi processi professionali entro il prossimo decennio.Agenti AI: la nuova frontiera delUn nuovo metodo per misurare l’efficacia delLo studio ha analizzato modelli come GPT-4, Claude 3 Opus e Sonnet 3.

Altre fonti ne stanno dando notizia

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Intelligenza artificiale ed energia, i 5 numeri per capire quanto consumerà l'AI - Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore 🔗wired.it

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari. Mentre in Italia lo smartphone è bandito dalle classi, la Cina sceglie un approccio completamente diverso. Ecco quale. Corsi obbligatori di IA a Pechino (e non solo) Dal prossimo anno scolastico, le scuole primarie e secondarie di Pechino introdurranno corsi obbligatori di intelligenza artificiale (IA), con almeno otto ore annuali dedicate a questa materia. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meta inizia i licenziamenti mentre raddoppia gli investimenti sull’intelligenza artificiale; Ricerche: Eumetra raddoppia la propria offerta con 11 nuovi osservatori proprietari; Intelligenza artificiale: via alla scuola per start up, professionisti e appassionati; DeepSeek raddoppia: svelata la versione “pro” dell’intelligenza artificiale per produrre…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bill Gates: «Tra 10 anni, l’intelligenza artificiale renderà gli esseri umani superflui» - Bill Gates ha previsto che tra dieci anni l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente il mondo, rendendo alcune attività umane superflue. Ecco quali settori saranno trasformati. 🔗money.it

AI e sostenibilità: come ridurre l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale - Dal consumo energetico dei data center alle soluzioni green: una panoramica sulle sfide ambientali dell’AI e sulle possibili alternative sostenibili ... 🔗today.it

L’impatto climatico dell’intelligenza artificiale è ancora un mistero - L'IA consuma enormi quantità di energia e acqua sia durante l'addestramento dei modelli che quando questi rispondono agli utenti ... 🔗energiaoltre.it