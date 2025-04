Lino Banfi e il legame speciale con Papa Francesco | Mia moglie Lucia gli chiese di farci morire insieme e lui si emozionò

Banfi ha trovato un vocale del Papa in occasione del suo compleanno, pensava che fosse uno scherzo, invece era proprio Francesco Vanityfair.it - Lino Banfi e il legame speciale con Papa Francesco: «Mia moglie Lucia gli chiese di farci morire insieme e lui si emozionò» Leggi su Vanityfair.it L'attore e il Pontefice si sono incontrati diverse volte, ma non sono mancati nemmeno i contatti telefonici. L'ultima volta, quandoha trovato un vocale delin occasione del suo compleanno, pensava che fosse uno scherzo, invece era proprio

