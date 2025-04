L’incubo sovrappasso Restyling avanti tutta

sovrappasso "della paura" in fase di riqualificazione. Continueranno fino all'autunno i lavori di Restyling della passerella ciclo-pedonale a scavalco della Paullese, all'altezza di Pantigliate. L'intervento, a cura della Città Metropolitana di Milano, consentirà di sostituire i vecchi ascensori, chiusi da tempo, con nuove rampe di accesso al sovrappasso. Rampe che, rispetto alle attuali scale, renderanno più agevole il transito anche da parte di ciclisti e carrozzine. Nel frattempo la passerella, che consente di raggiungere il centro commerciale Paullese Center, resterà comunque utilizzabile.Il Restyling porterà in dote anche un potenziamento dell'illuminazione e l'installazione di telecamere di sorveglianza. Accorgimenti pensati per aumentare la sicurezza in quello che qualcuno ha ribattezzato il sovrappasso "della paura".

