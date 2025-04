L’incredibile ipotesi dietro il blackout in Spagna e Portogallo | Un raro fenomeno atmosferico video

blackout che ha paralizzato la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia non sarebbe un attacco hacker. A spiegare che non ci sono indicazioni in questo senso sono state diverse fonti istituzionali, dopo che inizialmente l'ipotesi era stata tutt'altro che esclusa. Il presidente del Consiglio Europeo, il portoghese Antonio Costa, che è rimasto sempre «in contatto» con i primi ministri Pedro Sanchez e Luis Montenegro, ha fatto sapere via social che «i gestori di rete di entrambi i Paesi stanno lavorando per individuarne la causa e ripristinare la fornitura di energia elettrica. Al momento, non ci sono indicazioni di alcun attacco informatico». Lo stesso ha fatto sapere l'ufficio stampa dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa).Sanchez: «Non escludiamo alcuna ipotesi»Riferendo alla Moncloa, la sede del governo spagnolo, il premier Pedro Sanchez ha però precisato che «non ci sono informazioni conclusive sulle cause: non conosciamo le cause e non escludiamo alcuna ipotesi».

