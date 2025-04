L' impresa di Iori l' incredibile rimonta e la salvezza conquistata | Casertana ora stadio e futuro

Casertana la salvezza diretta: festa negli spogliatoi e in città, per un. Casertanews.it - L'impresa di Iori, l'incredibile rimonta e la salvezza conquistata: Casertana, ora stadio e futuro Leggi su Casertanews.it Lo stacco decisivo di Vano, la vittoria al Provinciale e lo sguardo sui cellulari, in attesa dei verdetti dagli altri campi. Il successo esterno contro il Trapani e il pareggio del Foggia a Picerno hanno consegnato allaladiretta: festa negli spogliatoi e in città, per un.

Cosa riportano altre fonti

Riise corre ininterrottamente per 24 ore sul tapis roulant: l’incredibile impresa per beneficenza - Riise ha completato una sfida incredibile: ha percorso 172km in 24 ore in una corsa indoor su un tapis roulant organizzata da un ente benefico senza mai riposarsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Italia fuori dalla Final Four: rimonta incredibile, ma non basta - L’Italia di Spalletti dice addio alla Final Four di Nations League dopo un rocambolesco 3-3 contro la Germania a Dortmund. Una partita dai due volti: dominio tedesco nel primo tempo, chiuso sul 3-0, e grande reazione azzurra nella ripresa. Kimmich ha sbloccato il match su rigore al 30?, seguito dal raddoppio di Musiala al 36? su distrazione difensiva e dal tris di Kleindienst prima dell’intervallo. 🔗laprimapagina.it

La Casertana batte il Trapani e si salva, Iori: "Abbiamo fatto una grande impresa. Ora i tifosi possono festeggiare" - Il gol di Vano regala la vittoria al Provinciale, la Casertana batte il Trapani e conquista la salvezza diretta, evitando così il playout che vedrà Foggia e Messina affrontarsi per rimanere in categoria. Manuel Iori, allenatore dei rossoblù, commenta la prestazione della sua squadra: "È stata una... 🔗casertanews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'impresa di Iori, l'incredibile rimonta e la salvezza conquistata: Casertana, ora stadio e futuro; Trapani-Casertana, il blitz che vale la salvezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti