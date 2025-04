L’importante è invecchiare non voglio morire le forti parole di Linda Evangelista

Linda Evangelista è una splendida 59enne che ha avuto un momento complicato, dopo un intervento estetico che l’ha sfigurata e che ha richiesto un vero e proprio calvario per essere corretto.La supermodella canadese ne ha parlato con Harper’s Bazaar, aggiungendo anche alcune considerazioni personali sul tempo che passa e sulla paura di morire.Nel 2015 Evangelista si sottopose al CoolSculpting, ovvero alla criolipolisi, una procedura non invasiva alternativa alla liposuzione che in casi rarissimi – si parla dell’1% – può provocare un grave effetto collaterale, l’iperplasia adiposa paradossa, ovvero un indurimento e aumento del grasso. News.robadadonne.it - “L’importante è invecchiare, non voglio morire” le forti parole di Linda Evangelista Leggi su News.robadadonne.it Negli anni ’90 il suo nome, assieme a quello di Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford, evocava passerelle e copertine prestigiose, e sua, secondo molti, è la famosa frase “Non mi alzo dal letto per meno di 10 mila dollari al giorno”; oggiè una splendida 59enne che ha avuto un momento complicato, dopo un intervento estetico che l’ha sfigurata e che ha richiesto un vero e proprio calvario per essere corretto.La supermodella canadese ne ha parlato con Harper’s Bazaar, aggiungendo anche alcune considerazioni personali sul tempo che passa e sulla paura di.Nel 2015si sottopose al CoolSculpting, ovvero alla criolipolisi, una procedura non invasiva alternativa alla liposuzione che in casi rarissimi – si parla dell’1% – può provocare un grave effetto collaterale, l’iperplasia adiposa paradossa, ovvero un indurimento e aumento del grasso.

