Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella ciao il 25 aprile a Pesaro | Nazista mantenuta dagli italiani e schiava di Netanyahu

dopo 51mila morti nella Striscia La senatrice a vita Liliana Segre è stata "insultata" da alcuni utenti sui social dopo aver ca Ilgiornaleditalia.it - Liliana Segre "insultata" sui social dopo aver cantato Bella ciao il 25 aprile a Pesaro: "Nazista, mantenuta dagli italiani e schiava di Netanyahu" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Non è la prima volta che la senatrice a vita viene bacchettata, soprattutto da coloro che non accettano la sua linea su Gaza, anche se recentemente si è sbilanciata,51mila morti nella Striscia La senatrice a vitaè stata "" da alcuni utenti suica

Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro: «Sanguisuga ebrea» - Dopo la partecipato alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro, Liliana Segre è stata oggetto di insulti sulle pagine social del sindaco Andrea Biancani e della stessa città marchigiana. Superstite dell’Olocausto, Segre è stata definita (tra le altre cose), «la più nazista di tutte». Un utente ha scritto: «Vecchia, il popolo italiano non ti vuole». Un altro ha commentato: «Stanno facendo la raccolta differenziata». 🔗lettera43.it

Liliana Segre insultata dagli antisemiti: "La più nazista di tutte" - Insulti contro Liliana Segre. La senatrice a vita è stata presa di mira dopo la partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. Le minacce e non solo sono arrivate sulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani. "Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Pesaro è con lei e bene, benissimo, abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria", dichiara Biancani. 🔗liberoquotidiano.it

Insulti social a Liliana Segre dopo la festa della Liberazione: la senatrice valuta nuove querele - La solidarietà dei politici, da Ignazio La Russa a Elly Schlein. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani: "Insulti gravissimi, ma la città è con lei". La Procura di Milano ha intanto chiuso le indagini su 12 persone accusate di minacce e diffamazione per odio razziale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro; Liliana Segre è stata (ancora) insultata sui social; Liliana Segre insultata sui social dopo la sua partecipazione al 25 aprile a Pesaro. Solidarietà bipartisan; 'Nazista', nuovi attacchi social a Liliana Segre.

Non si ferma l'odio social verso Liliana Segre: "Ecco la nazista" - AGI - Non si ferma l'odio verso Liliana Segre. I commenti d'odio si sono scatenati alla notizia che avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile a Pesaro, dove la senatrice a vita, sopravvis ... 🔗msn.com

Liliana Segre insultata sui social dopo la sua partecipazione al 25 aprile a Pesaro. Solidarietà bipartisan - Insulti e odio sui social nei confronti di Liliana Segre sulle pagine del Comune di Pesaro e del sindaco Andrea Biancani e dell'europarlamentare del Pd Matteo Ricci, che aveva pubblicato una foto che ... 🔗tg.la7.it

Insulti a Liliana Segre sui social dopo la cerimonia del 25 aprile a Pesaro - Il figlio della senatrice a vita: “Valutiamo altre querele”. Il sindaco Biancani: "La città è con lei e bene abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria" ... 🔗rainews.it