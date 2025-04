Libri gratis per la scuola | domande fino al 28 maggio

"Libri gratis": Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì, investe nel diritto allo studio e nel sostegno al percorso scolastico di ragazze e ragazzi. Su https://www.comune.arezzo.it/notizie/Libri-gratis, è possibile conoscere le informazioni e le cinque mosse per fruire del contributo.

“Libri gratis”: domande fino al 28 maggio - Arezzo, 28 aprile 2025 – “Libri gratis”: Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, investe nel diritto allo studio e nel sostegno al percorso scolastico di ragazze e ragazzi. Su https://www.comune.arezzo.it/notizie/libri-gratis, è possibile conoscere le informazioni e le… cinque mosse per fruire del contributo. Ne potranno beneficare i residenti nella regione di età inferiore a 24 anni, iscritti all’anno scolastico 2025-2026 presso un istituto pubblico o paritario corrispondente a medie e superiori, sempre con sede in Toscana. 🔗lanazione.it

