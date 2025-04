Libri gratis | domande fino al 28 maggio

Libri gratis": Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì, investe nel diritto allo studio e nel sostegno al percorso scolastico di ragazze e ragazzi.Su https:www.comune.arezzo.itnotizieLibri-gratis, è possibile conoscere le informazioni e le. cinque mosse per fruire del contributo.Ne potranno beneficare i residenti nella regione di età inferiore a 24 anni, iscritti all'anno scolastico 2025-2026 presso un istituto pubblico o paritario corrispondente a medie e superiori, sempre con sede in Toscana. L'ISEE familiare dovrà essere minore o pari a 15.800 euro.I termini per le domande sono da lunedì 28 aprile a mercoledì 28 maggio utilizzando la piattaforma regionale accessibile dal link: www.regione.toscana.itLibrigratis e sarà possibile ricevere assistenza telefonando o recandosi presso uno dei punti digitali facili della rete.

