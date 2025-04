Libri Gratis 2025-2026 | al via il bando della Regione Toscana Ecco a chi è rivolto

2025 – E' possibile presentare domanda per Libri Gratis, il bando promosso dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovanisì, per sostenere l'acquisto dei Libri di testo da parte delle famiglie con Isee fino a 15.800 euro. L'obiettivo è favorire l'accesso all'istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2025-2026.La domanda si presenta dal 28 aprile al 28 maggio 2025 esclusivamente online attraverso il portale della Regione, all'indirizzo: www.Regione.Toscana.itscuolaapp-LibriGratis.A chi è rivoltoIl contributo è destinato a studentesse e studenti:residenti in Toscana; di età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi); con Isee inferiore o uguale a 15.800 euro; iscritti per l'a.s. 2025-2026 a un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una Regione confinante.

