Libri da leggere per l'estate 2025 | ecco qualche suggerimento dal Mondadori Store

l’estate 2025 si prospetta ricca di letture imperdibili, con titoli e generi pensati per soddisfare i gusti di ogni lettore di questa galassia. Che tu sia un amante dei romanzi rosa, un appassionato di thriller psicologici o un estimatore di mondi fantastici, quest’anno le librerie e le piattaforme digitali offrono una selezione variegata, ampia ed affascinante. Non solo, il portale Mondadori Store si conferma ancora una volta il punto di riferimento per chi ama la lettura, grazie a consigli personalizzati, promozioni esclusive e un’ampia offerta di titoli destinati a lasciare il segno. Diamo una sbirciata a cosa ci aspetta ed a quali nuovi acquisti dovremo aggiungere tra gli scaffali delle nostre librerie nei prossimi mesi. I generi più amati dell’estate 2025Quest’anno, il panorama letterario è caratterizzato dal successo di diversi generi che spiccano per il loro appeal universale. Anteprima24.it - Libri da leggere per l’estate 2025: ecco qualche suggerimento dal Mondadori Store Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 6 minutisi prospetta ricca di letture imperdibili, con titoli e generi pensati per soddisfare i gusti di ogni lettore di questa galassia. Che tu sia un amante dei romanzi rosa, un appassionato di thriller psicologici o un estimatore di mondi fantastici, quest’anno le librerie e le piattaforme digitali offrono una selezione variegata, ampia ed affascinante. Non solo, il portalesi conferma ancora una volta il punto di riferimento per chi ama la lettura, grazie a consigli personalizzati, promozioni esclusive e un’ampia offerta di titoli destinati a lasciare il segno. Diamo una sbirciata a cosa ci aspetta ed a quali nuovi acquisti dovremo aggiungere tra gli scaffali delle nostre librerie nei prossimi mesi. I generi più amati delQuest’anno, il panorama letterario è caratterizzato dal successo di diversi generi che spiccano per il loro appeal universale.

