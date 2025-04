Libertà e autodeterminazione dei popoli | al teatro Zampighi di Galeata una serata dedicata alla Palestina

Galeata, propone un appuntamento dal titolo: “Solidarietà al popolo palestinese – Stop al genocidio”, che si tiene. Forlitoday.it - Libertà e autodeterminazione dei popoli: al teatro Zampighi di Galeata una serata dedicata alla Palestina Leggi su Forlitoday.it All'interno del programma di iniziative dedicate all’80esimo anniversario della Liberazione, l’Anpi in collaborazione con l’Associazione Teodorico e con il patrocinio del Comune di, propone un appuntamento dal titolo: “Solidarietà al popolo palestinese – Stop al genocidio”, che si tiene.

