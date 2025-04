Liberato 16enne affetto da encefalopatia e senza assegno

assegno di cura, il sussidio regionale da 1.200 euro indispensabile per suo figlio Liberato, 16 anni, affetto da encefalopatia e intubato a letto. Come lei altre decine di famiglie che vivono nella provincia di Napoli. “Mancano i fondi” dicono dagli uffici dell’Ambito Territoriale, l’autorità che dovrebbe erogare gli assegni Tgcom24.mediaset.it - Liberato, 16enne affetto da encefalopatia e senza assegno Leggi su Tgcom24.mediaset.it Anna da dicembre non riceve più l’di cura, il sussidio regionale da 1.200 euro indispensabile per suo figlio, 16 anni,dae intubato a letto. Come lei altre decine di famiglie che vivono nella provincia di Napoli. “Mancano i fondi” dicono dagli uffici dell’Ambito Territoriale, l’autorità che dovrebbe erogare gli assegni

Approfondimenti da altre fonti

Ritrovata Melissa, la 16enne scomparsa a Treviglio: sta bene ed è con la famiglia - È stata ritrovata Melissa, la 16enne di Treviglio di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1° febbraio. Era stata l’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia a lanciare l’appello di scomparsa lo scorso 11 aprile. Dopo due mesi di ricerche la giovane è stata fortunatamente ritrovata: è in buone condizioni e si trova insieme alla sua famiglia. Melissa si era allontanata dalla comunità per minori dove viveva: non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti. 🔗bergamonews.it

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto: denunciati un 14enne e un 16enne - Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scappa dalla comunità, 16enne trasferito nel carcere minorile - Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avellino, nella tarda serata di ieri, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con la custodia in Istituto Penitenziario Minorile, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 16enne avellinese. 🔗anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Liberato, 16 anni, affetto da encefalopatia: è da dicembre senza assegno. La mamma: aiutatemi a salvarlo; La lettera di Impagnatiello dal carcere: nessun pentimento, solo narcisismo lucido e rabbioso. 🔗Approfondimenti da altre fonti